В Азербайджане будет реализован проект, связанный с частными исполнительными чиновниками

БАКУ /Trend/ - Согласно решению министерства юстиции, в Азербайджане готовится проект, связанный с частными исполнительными чиновниками.

Об этом сказал заместитель начальника Главного управления исполнения судебных решений министерства юстиции Фарид Эфендиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в настоящее время проект находится на стадии согласования: "В большинстве европейских стран работают частные исполнительные чиновники. Согласно закону, отдельные вопросы будут распределены между частными и государственными исполнительными чиновниками. Гражданину будет предоставлено право выбора. Частные исполнительные чиновники будут получать гонорар за свою деятельность. Согласно решению Кабмина, они будут оказывать платные услуги".

В настоящий момент в Азербайджане действуют около 600 исполнительных чиновников. Все они государственные служащие. Согласно отчету, за 6 месяцев текущего года в их производстве находилось свыше 700 тысяч дел.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)