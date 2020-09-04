В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО)

Общество 4 сентября 2020 14:05 (UTC+04:00)
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ -

В ночь на 4 сентября в Международном аэропорту Гейдар Алиев была проведена полная профилактическая дезинфекция. Работы проводились ночью при полном отсутствии пассажиров и обслуживающего персонала аэропорта, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии".

Масштабная дезинфицирующая обработка направлена против распространения COVID-19 на территории бакинского аэропорта и создания безопасной и здоровой среды для пассажиров и персонала.

Помещения аэровокзального комплекса были полностью обработаны антисептиками и дезинфицирующими средствами, обеззараживающие мероприятия проведены в залах вылета, прилета, выдачи багажа.

Дезинфицирующим раствором прошли обработку полы, стены, кресла, окна, эскалаторы, стойки регистрации, зоны досмотра, лифты, трапы, поверхности перил, поручней, ручек дверей и т.д.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев выполняет все необходимые мероприятия, рекомендованные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции:

- четыре раза в сутки проводится обеззараживание поверхностей в зонах регистрации, туалетов, помещений, предназначенных для пребывания пассажиров;

- обеспечивается двухуровневая проверка всех прилетающих пассажиров специальными устройствами по измерению температуры тела;

- выделена карантинная площадка для воздушного судна, на котором выявлен пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию. Специальная техника, используемая для обслуживания данного самолета, проходит необходимую процедуру обработки дезинфицирующими средствами;

- отведено специальное помещение в аэропорту для немедленной изоляции пассажиров, у которых обнаружена повышенная температура тела;

- с целью доставки лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию в специализированное медицинское учреждение, на территории бакинского аэропорта постоянно дежурят автомобили скорой медицинской помощи;

- персонал и пассажиры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и организован постоянный контроль соблюдения масочного режима на территории аэровокзала;

- в зонах пребывания людей нанесена специальная разметка для обеспечения безопасной дистанции.

- поручни эскалаторов в терминалах аэропорта постоянно обеззараживаются ультрафиолетовыми лучами посредством специального встроенного оборудования.

Уборка всех помещений аэровокзального комплекса проводится в усиленном режиме с применением дезинфицирующих средств, а все контактные поверхности в терминале регулярно обрабатываются хлорсодержащими средствами.

С видеороликом о дезинфицирующей обработке аэропорта можно ознакомиться по ссылке:

https://youtu.be/iPRAD8JNa2w

Отметим, что в настоящее время рейсы из столичного аэропорта выполняются в следующие города: Нахчыван, Стамбул, Берлин, Лондон, Дубай и Минск.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) – крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

По результатам проведенного аудита со стороны престижной британской консалтинговой компании Skytrax, аэропорт столицы Азербайджана по уровню обслуживания пассажиров назван самым лучшим среди аэропортов мира с годовым пассажиропотоком до 5 миллионов человек.

По уровню обслуживания он опередил ведущие аэропорты Европы, Ближнего Востока и американских континентов. Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев четвертый год подряд признан лучшим среди воздушных гаваней всех стран СНГ.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Image
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Image
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Image
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Image
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Image
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Image
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Image
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Image
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Image
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Не менее 7 человек погибли в Индии при взрыве на подпольной фабрике пиротехники
Не менее 7 человек погибли в Индии при взрыве на подпольной фабрике пиротехники
ОПЕК отложила встречу по случаю 60-летия организации из-за пандемии
ОПЕК отложила встречу по случаю 60-летия организации из-за пандемии
Сокращается экспорт продукции оборонпрома Турции на мировые рынки
Сокращается экспорт продукции оборонпрома Турции на мировые рынки
Loading Bars
Лента новостей
Туркменистан рассматривает возможность сотрудничества с новыми итальянскими компаниями Бизнес 14:44
Абитуриенты-рекордсмены первой группы специальностей выберут Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 14:43
Пятеро выпускников школ Баку набрали максимальный результат на приемных экзаменах (ФОТО) Общество 14:42
Урок Греции про «тройной формат», который с участием Еревана превратился в «ось зла» Политика 14:41
Центр развития МСБ поощряет создание новых субъектов предпринимательства в Азербайджане Бизнес 14:38
В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного колледжа Соединенного Королевства Brooke House Общество 14:37
В ВОЗ не ожидают массовой вакцинации от коронавируса до середины 2021 года Европа 14:36
В Баку строительный кран упал на жилое здание (ВИДЕО) Происшествия 14:36
Выпускник Бакинской высшей школы нефти назван «Успешным студентом года» Общество 14:32
Азербайджанский депутат предлагает открыть моллы Экономика 14:22
Минтруда Азербайджана прокомментировало информацию о задержании главы филиала Госфонда соцзащиты Общество 14:15
Названо общее количество сделок на бирже Туркменистана за август Бизнес 14:13
Акопян готовит армянских женщин к нападению на мирных азербайджанцев - итальянская пресса Политика 14:11
В Азербайджане отменяются ограничения на встречи разведенных родителей с детьми Общество 14:10
В Азербайджане разрабатывается мобильное приложение по учету информации о должниках Общество 14:07
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) Общество 14:05
Азербайджан планирует организацию инвестиционных миссий за рубежом Бизнес 13:54
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана провело операцию в Бинагади Общество 13:29
Туркменское предприятие экспортировало большой объем полипропиленовой продукции в Узбекистан Бизнес 13:28
Прорабатывается вопрос восстановления работы Объединенной энергетической системы ЦА Энергетика 13:27
В субботу в Баку сохранится комфортная погода Общество 13:26
В Кремле ждут приезда Лукашенко в Москву Россия 13:22
Невеста погибла во время съемки свадебных фотографий Интересное 13:22
Полиция США обнаружила в Далласе украденную 18 лет назад в Италии картину XIX века США 13:09
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества руководителя партии Происшествия 13:00
Минфин Азербайджана обнародовал прогноз по ВВП на следующие четыре года Финансы 12:59
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA Политика 12:58
Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 110 Россия 12:54
В Азербайджане приняты меры в отношении 12 исполнительных чиновников, допустивших нарушения в своей деятельности Общество 12:52
Не менее 7 человек погибли в Индии при взрыве на подпольной фабрике пиротехники Другие страны 12:51
Обнародован прогноз по среднегодовой инфляции в Азербайджане на ближайшие четыре года Финансы 12:50
ЦБА проведет очередной депозитный аукцион Финансы 12:50
В нескольких городах Израиля установлены новые температурные рекорды Израиль 12:49
Возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета в Исмаиллы Общество 12:45
Минюст Азербайджана о проблемных кредитах Экономика 12:40
Минздрав Грузии упрощает требования для ресторанов открытого типа Грузия 12:39
Минфин Азербайджана о прогнозируемых расходах госбюджета в 2021 году Финансы 12:33
Лица, осужденные за обязательства по долгам, не освобождаются от обязанности их исполнения - Минюст Общество 12:29
Производство бумаги запустят в Северо-Казахстанской области Казахстан 12:20
Иран входит в пятерку стран мира по производству высокоскоростных судов Политика 12:11
В Азербайджане будет реализован проект, связанный с частными исполнительными чиновниками Общество 12:06
В Баку прошел "Диктант Победы" (ФОТО) Социум 12:05
USAID способствует развитию животноводческого сектора Туркменистана Бизнес 12:02
Помощник Президента Азербайджана встретился с религиозными деятелями в Гяндже (ФОТО) Политика 11:58
В Баку начинается суд над блогером, обвиняемым в антигоссударственных призывах Происшествия 11:48
В Азербайджане проводиться фумигация фруктов и овощей Бизнес 11:47
ОПЕК отложила встречу по случаю 60-летия организации из-за пандемии Энергетика 11:37
В Масаллы завершилась реконструкция 24 водоемов Экономика 11:33
Из Грузии в Азербайджан возвращены еще 123 соотечественника Общество 11:33
Трое азербайджанцев будут учиться в престижных вузах Казахстана Общество 11:23
Турция всегда ощущает поддержку Азербайджана – администрация президента Турции Турция 11:16
Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup II» Экономика 11:15
Американские компании поддерживают развитие коммерческой деятельности в Туркменистане Бизнес 11:14
Единственный в мире дом из пузырей выставлен на продажу Интересное 11:04
Азербайджанские художники будут продавать свои работы онлайн Культура 11:03
Российский сельхозпроизводитель нацелен на увеличение экспорта в Азербайджан Бизнес 11:02
Цены на азербайджанскую нефть снизились Финансы 10:54
Президент Азербайджана довел до внимания, что во главе всей дипломатии и политики стоят азербайджано-турецкие отношения - депутат Политика 10:45
Сокращается экспорт продукции оборонпрома Турции на мировые рынки Турция 10:16
Туркменистан и Италия планируют использовать природный газ в совместном производстве Энергетика 10:14
Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила в ЕС письмо, разоблачающее коварную политику Армении Политика 10:13
Минтруда Азербайджана запускает услугу "Пенсионный калькулятор" Экономика 10:08
В Азербайджане сегодня сдают экзамен более 2300 учителей Общество 09:56
Цены на драгметаллы в Азербайджане продолжают снижаться Финансы 09:55
Дональд Трамп заявил, что летальность коронавирусной инфекции в США снизилась на 85% США 09:53
Объем перевалки грузов из Франции через порты Турции превысил 2 млн тонн Турция 09:44
Бахрейн открыл свое воздушное пространство для израильских самолетов Израиль 09:41
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 211,1 тыс. человек Россия 09:39
В январе-июле 2020 г. сократился экспорт Турции в страны ОЧЕС Турция 09:36
В этом году в Казахстане модернизируют 216 сел Казахстан 09:34
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Объемы перевалки грузов через турецкий порт Мерсин превысил 20 млн тонн Турция 09:33
Курс евро по отношению к манату вырос Финансы 09:31
Снижение цен в Грузии продолжается, но темпы уменьшились Грузия 09:26
В Новой Зеландии ограничения из-за коронавируса сохранятся до середины сентября Другие страны 09:15
В июле Турция сократила товарооборот с Узбекистаном Турция 09:09
Литва рассматривает ж/д Баку-Тбилиси-Карс как альтернативный маршрут для доставки товаров в Китай Транспорт 09:03
Из Ирана было поставлено 38 млн. тонн ненефтяных товаров Экономика 09:02
Япония может построить новые корабли для защиты от баллистических ракет Другие страны 08:57
Число пострадавших от землетрясения в центре Японии достигло 11 Другие страны 08:56
Uzbekistan Airways возобновляет регулярные авиарейсы в Бишкек Транспорт 08:41
Более 200 граждан из 40 стран выразили желание работать удаленно из Грузии Туризм 08:26
В Аргентине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки Другие страны 08:13
Генассамблея ООН поддержала резолюцию по грузинским беженцам Грузия 07:52
Президент КР: Фермерские хозяйства обеспечивают продовольственную безопасность страны Кыргызстан 07:31
23% плотин страны были введены в эксплуатацию за последние 7 лет - Рухани Энергетика 07:15
В январе-июле 2020 года Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 07:00
Большинство японцев выступает за избрание генсека кабмина следующим премьером Другие страны 06:58
В Сингапуре выразили готовность к работе с G20 по возобновлению поездок между странами Другие страны 06:37
Тайфун "Майсак" смыл мост и подтопил дороги на востоке России Россия 06:15
Глава МИД КНР предложил странам G20 проработать варианты упрощения трансграничных поездок Другие страны 05:56
Нетаньяху согласился не мешать продаже американских вооружений ОАЭ Израиль 05:34
Total и Groupe PSA/Opel создали СП по производству аккумуляторов для электромобилей Транспорт 04:48
Каталонская полиция предъявила президенту "Барселоны" обвинения в коррупции Европа 04:33
В штате Нью-Йорк семерых полицейских отстранили от работы после смерти афроамериканца США 04:12
Венгрия не хочет утверждать пакет помощи экономике ЕС из-за правил распределения Европа 03:51
Трамп призвал власти Ирана отменить смертную казнь борца Афкари США 03:26
SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship США 03:07
Минюст США хочет предъявить антимонопольный иск к Google в конце сентября ИКТ 02:45
Боливия одобрила импорт "Авифавира" Другие страны 02:22
Все новости