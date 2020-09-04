В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ -

В ночь на 4 сентября в Международном аэропорту Гейдар Алиев была проведена полная профилактическая дезинфекция. Работы проводились ночью при полном отсутствии пассажиров и обслуживающего персонала аэропорта, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии".

Масштабная дезинфицирующая обработка направлена против распространения COVID-19 на территории бакинского аэропорта и создания безопасной и здоровой среды для пассажиров и персонала.

Помещения аэровокзального комплекса были полностью обработаны антисептиками и дезинфицирующими средствами, обеззараживающие мероприятия проведены в залах вылета, прилета, выдачи багажа.

Дезинфицирующим раствором прошли обработку полы, стены, кресла, окна, эскалаторы, стойки регистрации, зоны досмотра, лифты, трапы, поверхности перил, поручней, ручек дверей и т.д.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев выполняет все необходимые мероприятия, рекомендованные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции:

- четыре раза в сутки проводится обеззараживание поверхностей в зонах регистрации, туалетов, помещений, предназначенных для пребывания пассажиров;

- обеспечивается двухуровневая проверка всех прилетающих пассажиров специальными устройствами по измерению температуры тела;

- выделена карантинная площадка для воздушного судна, на котором выявлен пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию. Специальная техника, используемая для обслуживания данного самолета, проходит необходимую процедуру обработки дезинфицирующими средствами;

- отведено специальное помещение в аэропорту для немедленной изоляции пассажиров, у которых обнаружена повышенная температура тела;

- с целью доставки лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию в специализированное медицинское учреждение, на территории бакинского аэропорта постоянно дежурят автомобили скорой медицинской помощи;

- персонал и пассажиры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и организован постоянный контроль соблюдения масочного режима на территории аэровокзала;

- в зонах пребывания людей нанесена специальная разметка для обеспечения безопасной дистанции.

- поручни эскалаторов в терминалах аэропорта постоянно обеззараживаются ультрафиолетовыми лучами посредством специального встроенного оборудования.

Уборка всех помещений аэровокзального комплекса проводится в усиленном режиме с применением дезинфицирующих средств, а все контактные поверхности в терминале регулярно обрабатываются хлорсодержащими средствами.

С видеороликом о дезинфицирующей обработке аэропорта можно ознакомиться по ссылке:

https://youtu.be/iPRAD8JNa2w

Отметим, что в настоящее время рейсы из столичного аэропорта выполняются в следующие города: Нахчыван, Стамбул, Берлин, Лондон, Дубай и Минск.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) – крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

По результатам проведенного аудита со стороны престижной британской консалтинговой компании Skytrax, аэропорт столицы Азербайджана по уровню обслуживания пассажиров назван самым лучшим среди аэропортов мира с годовым пассажиропотоком до 5 миллионов человек.

По уровню обслуживания он опередил ведущие аэропорты Европы, Ближнего Востока и американских континентов. Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев четвертый год подряд признан лучшим среди воздушных гаваней всех стран СНГ.