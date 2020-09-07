Хранение некоторых лекарств в автомобильной аптечке небезопасно — эксперт

БАКУ /Trend/ - В последние дни вновь актуализировался вопрос в связи с автомобильной аптечкой.

Как сообщает в понедельник Trend, комментируя это эксперт в сфере транспорта Аршад Гусейнов сообщил, что поправками , внесенными 19 июня 2020 года как в закон "О дорожном движении", так и в Кодекс об административных проступках, название этого набора было изменено.

"Теперь этот набор называется не "лекарственной аптечкой", а "аптечкой первой медицинской помощи". Причина в том, что в этой коробке должны находиться не лекарства, а лишь медицинские принадлежности, которые можно использовать в доврачебной помощи (чтобы остановить кровотечение, перевязать рану и т. д.). В настоящее время перечень содержимого коробки утвержден Постановлением Кабинета Министров Азербайджана № 399 от 9 сентября 2019 года, однако в связи со вступлением в силу упомянутого мною изменения Кабмину поручено внести соответствующие коррективы. Наверняка, Кабмин внесет поправки в Постановление № 399 от 9 сентября 2019 года и не только изменит название коробки, но и удалит из списка названия, входящих в него лекарств. Дело в том, что по мнению врачей, некоторые лекарства (анальгин, аспирин, нитроглицерин в таблетках и др.), находясь в салоне автомобиля, который порой нагревается до 50 градусов, подвергаются изменениям, которые могут вызвать проблемы при их приеме", - подчеркнул Аршад Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)