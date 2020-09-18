В Азербайджане будет улучшено обеспечение поливной водой территории площадью 10,7 тыс. га

БАКУ /Trend/ - Из запланированных в Азербайджане 443 субартезинских скважин 235 уже пробурены.

Как сообщил в пятницу Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Дильгам Шарифов, 48 скважин уже находятся в рабочем состоянии.

"В соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде в 337 населенных пунктах 39 городов и районов республики с общим населением 963 тысячи человек в этом году предусмотрено бурение и сдача в эксплуатацию в целом 443 субартезианских скважин. Если раньше ежегодно осуществлялось бурение 300 скважин, то в этом году их число увеличено до 443. На 235 скважинах работы по бурению уже завершены, 48 скважин уже в рабочем состоянии, а на 30 работы по бурению продолжаются", - сказал Шарифов.

Он добавил, что места для бурения остальных субартезианских скважин уже определены, и документы по сметам проектов готовы. Из 443 скважин 204 планируется пробурить в районах, которые в частности специализируются на хлопководстве.

"После бурения этих скважин в целом улучшится обеспечение поливной водой территории площадью 10,7 тысячи гектаров. За последние 17 лет в рамках исполнения распоряжений Президента Ильхама Алиева пробурено и сдано в эксплуатацию 2 619 субартезианских скважин. В настоящее время ОАО эксплуатируется 8 094 субартезианские скважины, каждая из которых в рабочем состоянии", - подытожил Дильгам Шарифов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)