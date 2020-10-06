Ректор посетил семью солдата

Среди сотен призывников, отправившихся на военную службу для участия в боях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, есть сотрудник Бакинской высшей школы нефти (БВШН). Агасалим Гафаров, сотрудник отдела электронного обучения БВШН, который вступил в ряды азербайджанской армии добровольно. В настоящее время он исполняет свой служебный долг на передовой.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов вместе с проректорами и сотрудниками вуза посетили семью А. Гафарова.

Эльмар Гасымов отметил, что сегодня азербайджанская армия под командованием Ппрезидента Ильхама Алиева освобождает оккупированные территории, проявляя большое мужество. Он подчеркнул, что тысячи молодых людей, подобно Агасалиму, доблестно сражаются в этой праведной войне, чтобы покончить с несправедливостью, которая длится почти 30 лет в отношении нашей страны.

«В период своей работы в Высшей Школе Агасалим Гафаров отличился своими знаниями и способностями, технической грамотностью и дисциплиной. Уверен, что он принесет пользу нашей армии как профессиональный кадр, всегда готовый до конца выполнить свой воинский долг. Я горжусь тем, что сотрудники и выпускники Бакинской высшей школы нефти тоже внесут свою лепту в Великую Победу, которой мы скоро добьемся».

Мать А. Гафарова, София Гафарова, поблагодарила гостей за проявленное внимание.

«Новости об успехах, достигнутых нашей армией за последние несколько дней, воодушевляют меня, и я горжусь тем, что мой сын тоже вносит свой вклад в эту победу».

Отметим, что в настоящее время более 10 выпускников и сотрудников Бакинской высшей школы нефти проходят военную службу в рядах армии Азербайджана. Среди них есть добровольцы, повторно отправившиеся на военную службу.