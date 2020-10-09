К 2040 г. численность населения Баку может достигнуть 3,17 млн человек

БАКУ /Trend/ - К 2040 году численность населения Баку может достигнуть 3,17 миллиона человек.

Это отражено в генплане Баку, охватывающим перспективный 20-летний период на 2020-2040 годы, сообщает в пятницу Trend.

Согласно проекту, для того, чтобы спрогнозировать численность населения Баку к 2040 году, проведены исследования по 7 различным направлениям. По итогам исследований, проведенным с использованием различных математических моделей и способов подсчета, установлено, что к этому времени численность населения города составит 2,88-3,17 миллиона человек.