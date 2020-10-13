Посол Узбекистана в Азербайджане посетил Госкомитет по работе с диаспорой

БАКУ /Trend/ - Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана Бахромом Ашрафхоновым, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Мурадов проинформировал о том, что Армения не выполняет международные обязательства по освобождению азербайджанских территорий, которые почти 30 лет находятся под оккупацией, а также провокациях, совершаемых на этих территориях.

Он сказал, что с территории Армении ракетному обстрелу подвергся древний город Азербайджана – Гянджа, и убийство гражданских лиц, детей должно расцениваться как акт геноцида и вандализма.

На встрече также был затронут вопрос участия проживающих за рубежом азербайджанцев в информационной войне.

Посол отметил, что внимательно следит за происходящим на территории вдоль фронта и в Гяндже, расположенной вдали от оккупированных территорий, и обеспокоен нарушением норм международного права.

На встрече были затронуты вопросы по успешной диаспорской политике Азербайджана, проектах, реализуемых в последние годы, Фонду поддержке азербайджанской диаспоры, Координационных советах и Домах Азербайджана в различных странах, принципах работы диаспорских организаций, совместной деятельности тюркоязычных диаспор, проведен взаимообмен мнениями.

Посол Бахром Ашрафхонов напомнил о глубоких культурно-исторических корнях, объединяющих Азербайджан и Узбекистан, отношениях вечной дружбы.

На встрече присутствовали консул Абдулазиз Вахидов и первый секретарь посольства Бахрам Гаипов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )