В Азербайджане еще у 14 учащихся выявлен коронавирус

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще у 14 учащихся и четырех сотрудников выявлен коронавирус, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования.

За сутки у 13 учащихся и трех работников зафиксирована температура выше 37 градусов.

За последние сутки в Азербайджане еще два класса и четыре школы перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Пять классов, находящиеся на дистанционном обучении, вновь перешли на очное обучение.

В целом, количество классов, перешедших на дистанционном обучение, составило 52, количество школ - 24.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)