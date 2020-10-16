БАКУ / Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана обратился к предпринимателям, сообщает в пятницу Trend.

В обращении говорится, что во всем мире, в том числе, в Азербайджане, стремительно растут случаи заражения вирусом Covid -19, в частности, статистика последних дней делает необходимой изменить порядок режима особого карантина.

В связи с тем, что устранены ограничения в предпринимательской деятельности, персонал сфер общепита и услуг работает в полном составе, что приводит к перегрузке общественного транспорта, проблемам в соблюдении карантинных правил на рабочих местах, скученности людей в торговых объектах и объектах обслуживания.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Оперативный штаб при Кабмине рекомендует заведениям частного сектора привлекать к работе персонал в ограниченном количестве и обеспечить работу других работников на максимальной дистанции, а также за исключением самых необходимых случаев, временно не привлекать к работе лиц старше 65 лет, сохраняя им зарплату.

(Текст: Кямаля Сеидова.)