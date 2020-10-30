В результате военных провокаций Армении в непригодное состояние пришли здания около 50 школ - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В результате армянских военных провокаций в непригодное состояние пришли здания около 50 школ.

Об этом на брифинге сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, Армения совершает военные провокации против Азербайджана с 27 сентября не только во фронтовой зоне, но и против гражданского населения и инфраструктуры в районах, расположенных вдали от фронта.

"В результате этого погибли 9 школьников. Агрессия против детей - наглядный пример армянского террора", - сказал Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)