В ближайшие годы в 100 школах Азербайджана планируется создать фибер-оптическую сеть

БАКУ /Trend/ - Расширить за короткое время интернет-сеть в регионах Азербайджана невозможно.

Об этом на брифинге сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, иногда звучат мнения, что если бы всем были розданы планшеты, то проблема была бы решена. Но это не так.

Амруллаев отметил, что в ближайшие годы в 100 школах планируется создать фибер-оптическую сеть.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)