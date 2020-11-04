БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 227 случаев заражения коронавирусом, 667 человек вылечились, 12 человек скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 59 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 45 697 человек вылечились, 780 скончались, число активных больных – 13 032. До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 391 253 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведено 11 474 теста на коронавирус. (Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)