Жители Баку направляются во II Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память героических сынов Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Баку отмечают победу Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
Жители столицы направляются во II Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память генерал-майора Полада Гашимова, Национального героя Мубариза Ибрагимова и других шехидов, пожертвовавших своими жизнями ради независимости и суверенитета Родины.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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Жители Баку направляются во II Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память героических сынов Азербайджана (ВИДЕО)
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