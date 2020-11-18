Turkvision в будущем году будет проведен в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Turkvision в следующем году планируется провести в городе Шуша.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщил телеканал TMB (Türk Müzik Birliği - Тюркское музыкальное объединение).

Согласно информации, песенный конкурс Turkvision, который проводит Турция после отказа от участия в конкурсе "Евровидение", в будущем году планируется провести в Шуше.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)