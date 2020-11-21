В рамках проекта «Наш двор» благоустроены первые за пределами Баку дворы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в городе Ширван благоустроены и сданы в пользование дворы, в которых проживают почти 700 жителей, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Общественное объединение.

Обновленные дворы расположены по адресам: ул. Энергетиков, 9, ул. лейт. Махмуда Ибрагимова, 8 и 10.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередных благоустроенных дворах предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки.

На территории двора в 1,5 га также установлены 6 беседок, скамейки и контейнеры для отходов.

Учитывая пожелания жителей, во дворе установлены новые осветительные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасады, крыши и подъезды зданий.

Наряду с восстановлением существующего озеленения, в соответствии с правилами особого карантинного режима на территории дополнительно посажены свыше 100 деревьев, создана зеленая полоса.

Следует отметить, что это первые дворы, которые благоустроены за пределами города Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)