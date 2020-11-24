В рамках проекта «Наш двор» в Баку благоустроен очередной двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сдан жителям в пользование очередной обновленный двор, сообщает во вторник Trend.

Обновленный двор, расположенный по адресам: улицы Ширина Мирзоева - 58, 58A и Гара Гараева - 33, 37 Низаминского района Баку, охватывает жилые здания, в которых проживает около 2200 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены 5 беседок, скамейки и контейнеры для отходов.

Учитывая пожелания жителей во дворе установлены новые фонарные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, в соответствии с правилами особого карантинного режима на территории дополнительно посажены 30 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 2500 квадратных метров.