В ближайшее время в Азербайджане начнется вакцинация - Акиф Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана не должны без надобности покидать места проживания.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал представитель TƏBİB, профессор Азербайджанского медицинского университета Акиф Гурбанов, сообщает в среду Trend.

По его словам, случаи заражения встречаются на улице и в общественном транспорте: "По возможности, лучше не выходить из дома без надобности, не пользоваться общественным транспортом. Все равно при ужесточенном карантине запрещается выходить из дома, поэтому необходимо сделать так, чтобы избежать его ужесточения. Неизвестно, сколько еще будет продолжаться эта пандемия. В ближайшее время в страну будут привезены необходимые вакцины, и начнется массовая вакцинация. Необходимо объединиться и сообща бороться с этой болезнью, не возлагать все на врачей. В стране только закончилась война, у нас все еще есть раненые, поэтому врачам нужна поддержка".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)