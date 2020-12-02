Неучастие около 25 % учеников в онлайн-уроках является проблемой - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Баку и других крупных городах всего 74–75 процентов учеников привлечены к онлайн обучению. Неучастие остальных 25 процентов - проблема для нас.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в стране около 1,5 миллиона учеников.

"Однако следует признать, что на азербайджанском рынке в продаже нет полутора миллионов компьютеров. Даже если мы обеспечим их всех ПК, проблема не будет устранена. В данном контексте необходимо проделать системную работу. Если рассмотреть опыт стран, где применяется концепция "один учащийся - один компьютер", то можно увидеть, что многие из них не добились успеха", - добавил Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)