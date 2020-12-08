Ситуация по COVID-19 в Азербайджане может стать неконтролируемой - глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Борьба с коронавирусом в Азербайджане - высший приоритет внутренней политики государства. Распоряжением Президента Ильхама Алиева создан Оперативный штаб при Кабинете министров для обеспечения организации борьбы с COVID-19, реализуется план действий по 10 направлениям. На эти цели из государственного бюджета было израсходовано более 2,5 миллиардов манатов.

Об этом во вторник сказал Trend председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

По его словам, ведется целенаправленная работа по устранению медицинских, экономических, социальных и психологических последствий пандемии.

"В этой работе задействованы 46 клиник страны, в том числе 15 новых модульных больниц, ежедневно в 40 лабораториях проводится 18-20 тысяч тестов на коронавирус. Благодаря налаживанию производства принадлежностей медицинского назначения мы полностью обеспечиваем внутреннюю потребность в средствах защиты. Азербайджан признан Всемирной организацией здравоохранения образцовым государством в борьбе с COVID-19.

Проведение четвертого декабря этого года специальной сессии ООН по борьбе с коронавирусом по инициативе Президента Ильхама Алиева является историческим событием, что следует оценивать как показатель места и роли нашей страны в борьбе с этим общечеловеческим бедствием", - сказал Муса Гулиев.

Председатель комитета подчеркнул, что, к сожалению, из-за осенне-зимнего сезона и похолодания, новая волна коронавируса стремительно распространяется по миру, в том числе и в нашей стране.

"Суточное количество инфицированных превышает 4000 человек, другими словами, у каждого пятого тест на коронавирус оказался позитивным. Если рассматривать пациентов с клиническими симптомами коронавируса и бессимптомных пациентов, то можно сказать, насколько серьезна ситуация, невзирая на принятые меры.

Наблюдения показывают, что в наши дни основная нагрузка ложится на службу скорой помощи и клиники, занимающиеся борьбой с коронавирусом. Ситуация в данной сфере может выйти из-под контроля. Пора объединять усилия.

Считаю, что в сложившейся ситуации здравоохранение должно управляться из единого центра, или деятельность министерства здравоохранения, Агентства медицинского страхования и TƏBİB должна быть четко координирована на уровне Кабинета министров.

Следует тщательно отбирать тех, кто нуждается в стационарном лечении, и тех, кто может лечиться в домашних условиях. Сегодня в больницах уже не хватает мест, есть пациенты, жизнь которых зависит от своевременной медицинской помощи.

Перечень препаратов, предусмотренных для лечения на дому, следует расширить, в него должны быть добавлены антивирусные препараты. Для этого из Фонда поддержки коронавируса могут быть выделены необходимые средства. В каждом районе могут быть созданы группы волонтеров для доставки наборов медикаментов.

Следует стимулировать импорт противовирусных препаратов в страну, использовать возможности и связи каждой оптовой фармацевтической компании, разрешить их продажу в аптеках. С одной стороны, это предотвратит мошенничество с лекарствами, цены на лекарства упадут, с другой - те, кто может себе это позволить, будут покупать лекарства для лечения на дому, а государство сможет уделять больше внимания домашнему лечению для нуждающихся", - сказал Муса Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)