В Карабахе будет создана астрономическая станция

БАКУ /Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) разработала План действий по исследовательским работам на освобожденных территориях страны.

Как сообщили в субботу Trend в НАНА, План предусматривает создание Шушинского областного научного центра НАНА, где в том числе будет создана кафедра физики.

Кроме того, планируется предоставить научную и кадровую поддержку, оборудование и помещения для создания Карабахского регионального научного центра и Карабахского университета. Среди основных задач - оценка показателей надежности при эксплуатации Сарсангского водохранилища, установка сейсмоакустической станции у моста Худаферин, создание астрономической станции в Карабахе, оказание научно-практической поддержки разработке и реализации концепции "Электронный Карабах", а также подготовка предложений по разработке на освобожденных территориях с учетом местных особенностей нефтяных месторождений с запасами 200 миллионов тонн нефти и 250 миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)