Принимать антибиотики без назначения врача при лечении COVİD-19 недопустимо - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - Принимать антибиотики без назначения врача при лечении COVİD-19 недопустимо.

Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в среду Trend.

"Пандемия закончится, а последствия этих тяжелых препаратов останутся. Пока для лечения коронавируса лекарственных средств нет", - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)