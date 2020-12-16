Принимать антибиотики без назначения врача при лечении COVİD-19 недопустимо - Ханде Харманджи
БАКУ /Trend/ - Принимать антибиотики без назначения врача при лечении COVİD-19 недопустимо.
Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в среду Trend.
"Пандемия закончится, а последствия этих тяжелых препаратов останутся. Пока для лечения коронавируса лекарственных средств нет", - сказала она.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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