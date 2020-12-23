Фотобанк, посвященный Карабаху и Шехидам, будет доступен в ближайшее время

Вы можете внести свою лепту в это дело!

Благодаря платформе, которая скоро будет запущена, каждый пользователь сможет получить информацию о шехидах, а также обновлять и дополнять уже имеющиеся данные. Вследствие этого трехъязычная платформа будет постоянно развиваться и улучшаться.

Кроме того, в фотобанке будут представлены исторические фотографии жизни и культуры Карабаха, в том числе краткие рассказы из жизни военнослужащих, участвовавших в Карабахской войне 90-х годов, а также в последней, разразившейся 27-го сентября.

Мы обращаемся ко всем, кто читает эту статью, с просьбой присылать нам имеющуюся у них информацию на [email protected] Мы должны запечатлеть память прошлого во имя будущего Карабаха! Присылать можно фотографии шехидов и данные об их жизни, а также личные, семейные и любые другие фотографии, сделанные в разные годы в Карабахе.

Начальник отдела Корпоративных Коммуникаций компании «PASHA Life» Вели Мамедов поделился своими мыслями: «Лично для меня история - это не просто прошлое, это настоящее. Мы должны уметь превратить нашу историю в настоящее. Я считаю, что у каждого есть уникальные фотографии и важная информация о Карабахе. После прочтения данных строк, просим поделиться с нами имеющейся у вас информацией, так сказать, своим архивом».

Хотим отметить что, данный проект реализуется компаниями «PASHA Life» и «PASHA Holding». Целью является сбор и хранение данных о Карабахе и увековечение памяти наших шехидов.