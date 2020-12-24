Инвалидам Карабахской войны передано еще 50 автомобилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева усиливаются меры по обеспечению инвалидов войны автомобилями. Сегодня министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей марки "Хазар".

Как сообщили в четверг Trend, в ходе мероприятия по этому случаю замминистра Анар Алиев подчеркнул, что азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева освободила наши оккупированные территории и, добившись грандиозной победы, написала новую героическую историю. В эти радостные дни успешно продолжаются меры социальной защиты семей шехидов и граждан, потерявших здоровье в борьбе за территориальную целостность нашей страны.

Было отмечено, что в 2018 году министерство предоставило инвалидам войны 265, а в 2019 году - 600 автомобилей. В 2020 году планируется предоставить 400 машин, подавляющее большинство из которых уже передано своим владельцам. В целом за прошедший период инвалидам войны предоставлено свыше 7050 автомобилей.

Анар Алиев сказал, что программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны расширяется из года в год. Он довел до сведения участников мероприятия, что в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны министерством было предоставлено 626, а в 2019 году на 50 процентов больше, чем в предыдущем - 934 квартиры и частных дома. По поручению Президента Ильхама Алиева в 2020 году семьям шехидов и инвалидов войны будет передано рекордное количество квартир и частных домов - 1500, из которых свыше 1300 уже переданы владельцам. До настоящего времени лицам из этой категории передано свыше 9000 квартир и частных домов.

Также было отмечено, что по поручению главы государства были приняты меры социальной поддержки семей шехидов Отечественной войны, военнослужащих, раненых и участников войны, а также жертв армянского террора.

Инвалиды Карабахской войны подчеркнули, что освобождение наших родных земель от вражеской оккупации - историческая победа, принесшая всему нашему народу бесконечную радость и гордость. Они выразили удовлетворение успешной социальной политикой Президента Ильхама Алиева, особым вниманием и заботой о семьях шехидов, инвалидах войны, выразили главе государства признательность за предоставленные автомобили.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)