В Азербайджане оплачены расходы за обучение 15 900 студентов - минобразования

Общество 29 декабря 2020 14:04 (UTC+04:00)
В Азербайджане оплачены расходы за обучение 15 900 студентов - минобразования

БАКУ /Trend/ - Оплачены расходы за обучение 15 900 студентов из семей, относящихся к социально уязвимой группе населения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

В период пандемии Кабмин Азербайджана принял постановление "Об оплате расходов за обучение студентов, являющихся членами семей, относящихся к социально уязвимой группе населения".

Для его исполнения из государственного бюджета были выделены 40 миллионов манатов.

С обращениями в связи с оплатой расходов за обучение обратились посредством созданного с этой целью портала http://e-telebe.edu.az в целом 24 147 студентов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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