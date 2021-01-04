За период пандемии спрос на автомобили в Азербайджане увеличился
БАКУ /Trend/ - Ограничения в связи с функционированием общественного транспорта в период пандемии коронавируса обусловили увеличение спроса на автомобили в Азербайджане.
Об этом в понедельник сказал Trend эксперт по вопросам имущества Рамиль Османлы.
"Однако это обстоятельство не сказалось на ценах на автомобили, и большого роста не зафиксировано, поскольку цены на автомобильном рынке и без того были высокими", - сказал эксперт.
При этом он добавил, что в целом в Азербайджане всегда наблюдался повышенный спрос на автомобили.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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