Павший шехидом на земле, где сражался его отец (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шехид Исмаилов Амид Эльдар оглу в числе героев Отечественной войны Азербайджана. Амид родился 11 феврался 1988 года в селе Тезекенд Билясуварского района.

Двоюродный брат шехида Гусейн Агаев поделился с Trend воспоминаниями о славном сыне Родины.

"Амид был единственным братом трех сестер. Все бремя семьи лежало на нем. Он с детства был тихим, скромным человеком, патриотом своей страны. После окончания школы отправился на срочную военную службу. После демобилизации Амид некоторое время проработал в гражданских учреждениях и организациях. Но впоследствии любовь к Родине вернула его к военному делу - он приступил к службе как сверхсрочник в одной из воинских частей", - говорит Гусейн.

Он отметил, что во время начала второй Карабахской войны Амид отправился на фронт для участия в боях на Физулинском направлении:

"Также отмечу, что во время первой Карабахской войны отец Амида также сражался на Физулинском направлении. Амид принял активное участие в освобождении от армянских оккупантов нескольких сел Физулинского района. Он стал шехидом 28 сентября. В тот же день Амид был похоронен в родном селе.

Он был женат, имел трехмесячную дочь.

Распоряжением Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Амид был посмертно награжден медалью "За Отчизну".

(Автор: Фарид Зохрабов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)