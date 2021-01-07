Сержант МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях на Кельбаджарском направлении (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сержант Внутренних войск МВД Азербайджана Джебраиллы Ибрагим Рагуб оглу стал шехидов в Отечественной войне.
Как сообщили в четверг Trend в министерстве, он родился в 1999 году в селе Мелик Умудлу Зардабского района.
Ибрагим возвысился на вершину шехидства 30 сентября в боях на Муровдагском направлении в Кельбаджарском районе.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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