В Азербайджане разрешено временное проживание мигрантов с просроченным паспортом - миграционная служба

БАКУ /Trend/ - В 2020 году call-center Государственной миграционной службы Азербайджана усилил свою работу.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Службы Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, мигранты обращались в структуру через call-center, было обеспечено незамедлительное рассмотрение их обращений и решение возникших проблем.

"Было дано разрешение на проживание в стране мигрантов, срок действия паспорта которых истек", - сказал Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)