В Азербайджан доставлено 2 млн доз китайской вакцины Sinovac

БАКУ /Trend/ - При вакцинации в Азербайджане будет использоваться китайская вакцина Sinovac.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал завотделом Организации здравоохранения Минздрава Теймур Мусаев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, для этого заказано 4 млн доз вакцины: "В Азербайджан уже доставлено 2 млн доз вакцины от коронавируса".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)