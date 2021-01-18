Вакцина, используемая в Азербайджане, также эффективна против нового штамма COVID-19 - Рамин Байрамлы

БАКУ /Trend/ - Мутировавший штамм COVID-19 пока в Азербайджане не обнаружен, но в случае его выявления будут приняты дополнительные меры.

Как сообщает Trend, об этом в интервью телеканалу "Хазар" сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Байрамлы добавил, что прохождение всеми лицами, прибывающими в страну, тестов на наличие COVID-19 значительно предотвращает ввоз в страну мутировавших штаммов.

По его словам, вакцина, используемая в настоящее время в стране, эффективна и против нового штамма COVID-19.

"Большинство производителей вакцин после их ввода, проанализировав, обнаружили, что они полностью эффективны против вируса",- сказал председатель правления TƏBİB.

Рамин Байрамлы отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с другими производителями вакцин, поставка которых в страну возможна при необходимости.

(Автор: Ильхама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)