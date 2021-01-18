TƏBİB о побочных эффектах вакцины против COVID-19

БАКУ /Trend/ - Каждая вакцина имеет побочные эффекты, включающие головную боль, легкую температуру и иногда слабость. Выбранная нами на начальном этапе инактивированная вакцина против COVID-19 имеет меньше побочных эффектов.

Как сообщает Trend, об этом в интервью телеканалу "Хазар" сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Байрамлы добавил, что вакцины, используемые в Азербайджане, были введены более чем одному миллиону врачей в Турции, при этом побочных эффектов обнаружено не было.

"Каждая вакцина, привезенная в нашу страну, принимается только после лабораторных испытаний, а именно проходит двухнедельный анализ в лабораториях фармацевтического учреждения Министерства здравоохранения Турции. У нас есть официальная информация об успешном прохождении всех тестов. Согласно договоренности, другие партии вакцины будут доставлены таким же образом", - сказал председатель правления.

По его словам, каждый человек находится под наблюдением в течение 30 минут после вакцинации.

(Автор: Ильхама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)