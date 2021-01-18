Рамин Байрамлы призвал население не верить ложной информации, распространяемой от имени TƏBİB
БАКУ /Trend/ - Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы призвал население не верить ложной информации, распространяемой в социальных сетях от имени этой организации.
Как сообщает Trend, в интервью телеканалу «Хазар» Байрамлы сказал, что среди людей распространяется информация, вызывающая противоречивые чувства и создающая путаницу.
"К сожалению, бывают случаи, когда людям предоставляют ложную информацию. Просим наших граждан доверять заявлениям сотрудников Минздрава и Госагентства по обязательному страхованию", - отметил Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Наталья Кочнева)
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