Рамин Байрамлы призвал население не верить ложной информации, распространяемой от имени TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы призвал население не верить ложной информации, распространяемой в социальных сетях от имени этой организации.

Как сообщает Trend, в интервью телеканалу «Хазар» Байрамлы сказал, что среди людей распространяется информация, вызывающая противоречивые чувства и создающая путаницу.

"К сожалению, бывают случаи, когда людям предоставляют ложную информацию. Просим наших граждан доверять заявлениям сотрудников Минздрава и Госагентства по обязательному страхованию", - отметил Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Наталья Кочнева)