БАКУ /Trend/ - Началась работа над концепцией Музея Победы в Баку.

Об этом сказала и.о завотделом минкультуры Наргиз Абдуллаева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, министерство подготовило план мер по созданию музея: "В плане определен и представлен в Кабмин список госструктур, которые будут участвовать в создании музея. Также минкультуры создало внутреннюю рабочую группу по подготовке концепции. В связи с этим уже проведены два заседания, и вынесен на обсуждение предварительный проект концепции".

Абдуллаева отметила, что начались работы и по организации фонда музея: "В связи с этим мы обратились к госструктурам, чтобы они предоставили нам имеющиеся у них материалы, экспонаты, архивные документы. С таким же обращением мы обратились и к гражданам".

(Текст: Кямаля Сеидова)