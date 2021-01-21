Недовольные отметками учащиеся смогут подать апелляцию – Минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Учащиеся, которые будут недовольны отметками за полугодие, смогут подать апелляцию и в течение следующего месяца очно принять участие в оценивании.
Об этом сообщила заведующая Отделом по содержанию, преподаванию и оцениванию в общем образовании Министерства образования Вафа Ягублу, комментируя временные правила внутришкольного оценивания во время режима особого карантина, сообщает в четверг Trend.
По ее словам, устный опрос самый оптимальный путь во время дистанционного обучения.
Вафа Ягублу отметила, что вопросы, которые будут задаваться во время оценивания, должны охватывать темы первого полугодия и будут определяться учителем, преподающим предмет.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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