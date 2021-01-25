Эксперт о транспортной проблеме в постпандемический период

БАКУ /Trend/ - Жизнь потихоньку возвращается в свое русло, но проблемы, которые были до пандемии, останутся. Будем надеяться, что мы больше не столкнемся с повторной волной заражения.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт по транспортным вопросам, юрист Аршад Гусейнов.

Гусейнов отметил, что должны предприниматься реальные шаги по решению этих проблем: "Одна из них связана с плотным транспортным потоком. Я даже думаю, что если послабления будут максимальными, например, полностью возобновится учеба в школах и вузах, в прежнем режиме заработают торговые сети, люди вернутся на работу и возобновится социальная жизнь во всех ее направлениях, то транспортные нагрузки на улицах будут больше прежнего. Дело в том, что, несмотря на полное решение связанных с пандемией санитарно-гигиенических вопросов, психологические проблемы в обществе на определенное время еще останутся. Люди какое-то время будут избегать массовых сборищ, что приведет к тому, что к общественному транспорту не будет того интереса, который был до пандемии, т.е. граждане будут меньше пользоваться метро, автобусами, в результате чего на улицах будет больше средств личного транспорта и такси".

Эксперт добавил, что это необходимо спрогнозировать и принять соответствующие меры: "Целесообразно улучшить пешеходную инфраструктуру, популяризировать велосипеды, пропагандировать превосходство пешеходного движения, совершенствовать общественный транспорт и предпринять другие меры".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)