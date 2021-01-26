Наблюдаются случаи движения автомобилей по автобусной полосе - БТА (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что в обоих направлениях на проспекте Г.Гараева, улице М. Хади, проспекте Гянджи организованы полосы движения, большинство водителей не соблюдают правила.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), наблюдаются случаи движения транспортных средств по автобусной полосе и массовых незаконных парковок.

Из-за этого в течение дня нарушается график движения более 700 автобусов по 43 маршрутам, проходящих через данный коридор общественного транспорта, увеличиваются интервалы маршрутов. В результате сотни тысяч пользователей общественного транспорта ежедневно сталкиваются с серьезными трудностями и потерей времени.

Время в пути пассажиров увеличивается без необходимости, что приводит к скоплению людей на автобусных остановках и в автобусах, что особенно нежелательно в нынешних условиях пандемии.

Нарушение требований к полосам движения также негативно сказывается на общем потоке движения, увеличивая заторы.

Еще раз просим водителей соблюдать требования дорожного знака на полосах движения", - отметили в Агентстве.

(Автор: Самир Али. Редактор: Наталья Кочнева)