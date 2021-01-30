На главных магистралях Баку снижена допустимая скорость движения

БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой снижена допустимая скорость движения на всех полосах магистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт и Зыхская дорога- аэропорт, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

"Просьба к водителям соблюдать скорость и учитывать метеорологиеские факторы", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)