Если иммунитет к коронавирусу сформируется у 70% населения, эпидемический процесс остановится - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Если искусственный иммунитет к коронавирусу сформируется у 70% населения, то эпидемический процесс остановится.

Об этом сказала заместитель генерального директора Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, ужесточенные меры карантина, введенные в Азербайджане, дали положительный результат: "В настоящее время в Азербайджане наблюдается снижение числа случаев заражения. Однако в случае несоблюдения правил карантина возможен повторный всплеск заболеваемости. С целью предотвращения распространения заболевания с 18 января 2021 года в Азербайджане началась вакцинация против коронавирусной инфекции. Проведение вакцинации еще не означает полной победы над коронавирусом. После этого какое-то время все должны соблюдать требования карантинного режима, социальную дистанцию, продолжать пользоваться медицинской маской и другими защитными средствами. Все проводимые меры служат обеспечению безопасности и охране здоровья населения".

Она отметила, что основной целью вакцинации является предотвращение осложнений и смертности, и напомнила, что меры по вакцинации в стране проводятся поэтапно. На первом этапе будут вакцинированы люди из группы риска. Это в первую очередь медицинские работники, лица с хроническими заболеваниями дыхательной системы, лица старше 65 лет и другие.

Алиева добавила, что используемая в Азербайджане вакцина «CoronaVak» безопасна и эффективна: «Эффективность вакцины была высоко оценена по итогам клинических исследований (91,5%)».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)