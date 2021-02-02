БАКУ /Trend/ - К ряду продукции в Азербайджане будут применяться акцизные ставки.

Вопрос нашел отражение в поправках в Налоговый кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса ( парламента), сообщает Trend.

Согласно поправкам предлагалось применить акцизные ставки к следующей продукции:

– за исключением табака для кальяна и промышленного табака, ко всем другим видам курительного, жевательного и нюхательного табака, а также "гомогенизированного" или "восстановленного" табака – 30 манатов за каждый килограмм;

– к табаку и табачным изделиям, потребляемым в результате нагревания – 12,9 маната за 1000 единиц.

Поправка после обсуждений была принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)