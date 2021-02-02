Эксперт о росте пенсий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Страховая часть трудовой пенсии будет индексирована в соответствии с темпом роста среднемесячной номинальной зарплаты 2020 года.

Об этом во вторник Trend сообщил эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, в предстоящем году среднемесячный объем трудовых пенсий ожидается в размере 338 манатов, а средняя сумма трудовых пенсий по возрасту – 370 манатов.

Амиров добавил, что в госбюджете Азербайджана на 2021 год на социальные расходы предусмотрено свыше 3,69 миллиарда манатов.

Сравнивая выделенные средства на 2021 год с предыдущим годом, можно отметить увеличение на 14,1 процента, а удельный вес расходов, предусмотренных для финансирования расходов на соцзащиту и соцобеспечение, колеблется на уровне 13 процентов, что на 1,15 процентных пункта больше в годовом обращении, сказал он.

По словам эксперта, финансирование части трудовых пенсий охватит около 1,3 миллиона человек.

Амиров отметил, что на сегодня минимальный размер пенсий составляет 200 манатов. С начала года среднемесячная номинальная зарплата повысилась на 21,7 процента и ожидается, что страховая часть пенсий вырастет в соответствии с этими данными. В 2019 году страховая часть пенсий повысилась на 16,6 процента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова, Зейни Джафаров)