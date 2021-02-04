Еще одна маршрутная линия в Баку передана ООО "BakuBus"

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана ведется работа над повышением качества пассажирских перевозок в столичных поселках.

Как сообщили в четверг Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), с пятого февраля пассажироперевозки по маршруту № 32 (станция метро "28 Мая" - территория "8-го километра") будут осуществляться отвечающими требованиям экологического стандарта Евро-6 современными 12-метровыми автобусами ООО "BakuBus".

Благодаря этому станет возможна более безопасная и комфортная перевозка свыше 17 000 пассажиров, ежедневно пользующихся маршрутом № 32.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)