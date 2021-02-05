В Музее Победы посредством современных технологий будет оживлен ход Отечественной войны Азербайджана - министр культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Музее Победы посредством современных технологий будет оживлен ход Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на онлайн-заседании Рабочей группы, состоящей из уполномоченных представителей соответствующих государственных структур по созданию Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, сказал министр культуры Анар Керимов.

Сообщив, что уже начат сбор необходимых материалов для создания Мемориального комплекса Отечественной войны и фонда Музея Победы, министр отметил, что наряду с гражданами, соответствующие материалы сдают и госструктуры. Было отмечено, что музей будет представлять собой величественный комплекс, который увековечит решимость и единство азербайджанского народа в период 44-дневной войны. Также здесь с использованием современных технологий посетителям будет представлено героическое наследие азербайджанского народа. Музей, где посредством современных технологий будет оживлен ход событий Отечественной войны, также будет действовать как самый крупный и современный просветительский, воспитывающий в духе патриотизма центр страны.

Затем эксперт по военной истории Сабухи Ахмедов представил членам Рабочей группы предварительный проект концепции музея.

В ходе онлайн-заседания заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов, заведующий сектором по вопросам развития молодежи Ирфан Давудов, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, зампредседателя правления АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмаилов, замминистра образования Фирудин Гурбанов, зампредседателя Агентства по интеллектуальной собственности Санан Тапдыгов, замначальника Национального архивного управления Гасан Гасанов, замминистра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, зампредседателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов и офицер Учебно-тренировочного центра ВС Азербайджана, полковник Эльвин Азизов отметили, что проект музея получился успешным, а также представили свои предложения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)