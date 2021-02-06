Завтра в Баку ожидается ветреная погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове седьмого февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся юго-западный ветер к вечеру сменится на умеренный северо-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 12-16 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 14-16 градусов тепла.

В регионах Азербайджана седьмого февраля преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых восточных районах ожидается изморось, осадки. Кое-где возможен туман, будет дуть порывистый западный ветер. Максимальная температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью от -2 до +3, на высокогорных территориях ночью 6-8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье юго-западный ветер к вечеру сменится на северо-восточный, порывы ветра будут достигать 15-18, временами 20-23 метров в секунду. До утра восьмого февраля скорость западного ветра местами будет достигать 25 метров в секунду.

На Абшеронском полуострове седьмого февраля ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)