В 2020 г. "Служба ASAN" оказала выездные услуги по оформлению документов по более 134 тыс. обращений

БАКУ /Trend/ - В течение 2020 года в Азербайджане посредством специально оборудованных автобусов были оказаны выездные услуги "Службы ASAN" по 134 207 обращениям.

Как передает в четверг Trend, из 144 067 обращений по линии МВД в связи с выдачей или заменой удостоверения личности были зарегистрированы 69 807, выдачей или заменой общегражданского паспорта - 18 376, заменой водительского удостоверения - 1 356. По линии министерства труда и социальной защиты населения в связи с назначением трудовых пенсий были зарегистрированы 836 обращений, Госслужбы по имущественным вопросам при минэкономики в связи с регистрацией операций с недвижимостью - 2 693 обращения, министерства юстиции в связи с нотариальными услугами - 32 944 обращения, государственной регистрацией актов гражданского состояния - 6 810 обращений, по вспомогательным функциональным услугам - 11 245 обращений. Помимо этого, обратившиеся граждане были проконсультированы по различным вопросам.

За отчетный период посредством выездных услуг "Службы ASAN" в связи с выдачей удостоверения личности, нотариальной деятельностью гражданам были выданы 22 453 документа, 7 013 общегражданских паспортов, два документа о назначении пенсии, 1 140 документов по замене водительского удостоверения, 1 260 документов по государственной регистрации актов гражданского состояния, 250 документов в рамках регистрации операций с недвижимостью, 10 120 документов по вспомогательным функциональным услугам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)