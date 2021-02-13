Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, однако к ночи местами возможна морось, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможна морось, местами туман. Порывистый западный ветер.

Ночью - 2-5, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов тепла, на высокогорных территориях - 0-5 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)