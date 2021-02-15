За период пандемии в Азербайджане в брак вступили свыше 35 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - За период пандемии в Азербайджане были зарегистрированы 17 887 браков.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу "ASAN".

Тем самым с марта прошлого года в брак вступили 35 774 человека, говорится в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)