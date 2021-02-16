В учреждениях профобразования Азербайджана не предусмотрены уступки – Госагентство
БАКУ /Trend/ - Учреждениям профобразования Азербайджана даны инструкции по оцениванию, но каких-либо уступок сделано не будет.
Об этом сказал завотделом Госагентства по профобразованию при Министерстве образования Заур Алиев, сообщает во вторник Trend.
По его словам, основная задача преподавателей – донести до обучающихся основной смысл профессионального образования: "Понятно, что при дистанционном обучении возникают определенные проблемы, но уже возобновлено очное обучение".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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