В учреждениях профобразования Азербайджана не предусмотрены уступки – Госагентство

БАКУ /Trend/ - Учреждениям профобразования Азербайджана даны инструкции по оцениванию, но каких-либо уступок сделано не будет.

Об этом сказал завотделом Госагентства по профобразованию при Министерстве образования Заур Алиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, основная задача преподавателей – донести до обучающихся основной смысл профессионального образования: "Понятно, что при дистанционном обучении возникают определенные проблемы, но уже возобновлено очное обучение".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)