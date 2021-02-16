В Масаллы баня 19-го века превращена в мусорную свалку (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Историческая баня 19-го века в центре Масаллы находится в плачевном состоянии, сообщает во вторник Trend.

Так называемая городская баня, включенная в список исторических памятников, находится на грани уничтожения. Объект огражден по периметру, но внутри превращен в мусорную свалку.

Были неоднократные обращения в Госслужбу охраны, развития и восстановления культурного наследия при Министерстве культуры, но безрезультатно, сообщили во вторник Trend в Исполнительной власти Масаллинского района: "В бане давно не проводились восстановительно-ремонтные работы, что и привело к разрушению. Городская баня включена в список исторических памятников, поэтому ИВ не может вмешиваться в ремонт и реконструкцию строения. В связи с восстановлением памятника в 2016 году было сделано обращение в Госслужбу охраны, развития и восстановления культурного наследия при Министерстве культуры, на что пришел ответ, что в период 2017-2020 гг. будет учтена необходимость проведения восстановительных работ на данном объекте. На дворе 2021 год, но ничего не изменилось".

В ИВ района также добавили, что для очистки здания привлечена бригада, и проблема скоро будет устранена.

(Автор: Джехун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)