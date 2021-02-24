В Баку установлено 5 палаток для тех, кому нужно согреться – АДРЕСА

БАКУ /Trend/ - В 5-ти точках столицы установлены палатки для людей, которым нужно согреться, сообщили в среду Trend в Исполнительной власти г. Баку.

В структуре отметили, что палатки будут функционировать в снежные дни: "Они установлены на выходе станции метро в Наримановском районе, станции метро "Иншаатчылар" в Ясамальском районе, станции метро "Азадлыг" в Бинагадинском районе, перед мечетью Имама Рзы на ул. Фаталиева в Сабунчинском районе и в Хазарском районе".

Работу палаток контролируют волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" и сотрудники ИВ Баку.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)