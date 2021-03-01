Вакцинация стала необходимой для желающих выехать за границу граждан Азербайджана – специалист

Общество 1 марта 2021 15:05 (UTC+04:00)
Вакцинация стала необходимой для желающих выехать за границу граждан Азербайджана – специалист

БАКУ /Trend/ - Вакцинация от COVİD-19 в первую очередь важна для защиты нашего здоровья. Однако это стало необходимым и для желающих выехать за границу.

Об этом в понедельник сказала Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

По ее словам, применяемая в Азербайджане вакцина "CoronaVac" изготовлена из инактивного SARS-CoV-2. Формируя искусственный иммунитет у людей, вакцина облегчает борьбу с вирусом. Преобладающее большинство вакцинированных не заражаются вирусом COVİD-19, а заразившиеся переносят болезнь очень легко.

Она отметила, что по мере уменьшения числа заражений постепенно открываются границы, однако большинство стран требуют документ, подтверждающий прохождение вакцинации или проведении ПЦР-теста: «Есть информация, что не прошедшие вакцинацию лица не будут пропускаться на территорию ЕС. Это практику могут перенять и другие страны. Естественно, что в случае уменьшения числа заражений будет расти число людей, желающих выехать за границу. Но следует учесть, что их могут не впустить на территорию той или иной страны, если они не привиты».

Абдиева добавила, что Грузия уже требует от въезжающих граждан Азербайджана документ о полной вакцинации, то есть о введение обеих доз препарата.

По ее мнению, никто не гарантирует, что соседние Турция, Россия, а также другие страны не прибегнут к этому: «Кроме того, стремительное распространение нового британского штамма вируса COVID-19, обладающего еще большей степенью заражения, в разы повышает риск инфицирования. Поэтому, чтобы не столкнуться с этими проблемами, необходимо вакцинироваться».

В заключение специалист добавила, что вакцинированные граждане Азербайджана могут получить подтверждающий документ – им выдается справка из электронной системы: «Пока в Азербайджане выдается не паспорт о вакцинации, а справка, но при необходимости выезжающим за рубеж может быть выдан паспорт о прохождении вакцинации от COVID-19».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров )

Вакцинация стала необходимой для желающих выехать за границу граждан Азербайджана – специалист - Gallery Image
Вакцинация стала необходимой для желающих выехать за границу граждан Азербайджана – специалист - Gallery Thumbnail
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